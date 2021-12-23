Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (Öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olur?)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre; sözlü sınav sonuçları, 27 Aralık 2021'de ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçları, e-devlet üzerinden yayımlanacak olup adaylar, sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecekler. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecek.

ATAMA SONUÇ TAKVİMİ

Öğretmen adaylarının atama tercihleri, 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.



Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.