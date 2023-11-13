Taahhütname onayı yapmayanlar burs alamayacak: Burs taahhütname onayı nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurtlarında barınma hakkı elde eden üniversite öğrencilerinin kayıt işlemini tamamlaması için taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, burs taahhütname onayı nedir?

Taahhütname onayı yapmayanlar burs alamayacak: Burs taahhütname onayı nedir?

(Kredi Yurtlar Kurumu) Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

Taahhütname onayı yapmayanlar burs alamayacak: Burs taahhütname onayı nedir? - 1

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini süresi içerisinde onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri İçin Tıklayın

Taahhütname onayı yapmayanlar burs alamayacak: Burs taahhütname onayı nedir? - 2

TAAHHÜTNAME NEDİR?

Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.

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