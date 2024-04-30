Tarih belli oldu: 2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. İşte, 2024 MSÜ tercihlerinde son bilgiler...



2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.



MSTÜ TERCİHLERİ HAKKINDA



ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).



Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek.

