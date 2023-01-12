TED'den sınavsız üniversite önerisi

Haber: Öykü Tüccar

Türk Eğitim Derneği, kademe geçiş sınavlarının öğrenciler, öğretmenler ve aileler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken bir rapor hazırladı.



''Sınavların Gölgesinde Eğitim Sistemi'' raporunda ''12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olsun. Üniversiteye girişte ezbere dayalı sınav sistemleri kaldırılsın'' önerileri yer aldı.

ORTAÖĞRETİMDE YENİ SİSTEM ÖNERİSİ



Rapora göre, okul dışında özel ders, kurs ve testlere bağımlılık ortadan kaldırılmalı, ortaöğretim yeniden yapılandırılmalı.



Üniversite okumadan liseden sonra istihdama katılacaklara, 11. sınıfın sonunda “standart lise diploması” verilmesi, bu öğrencilerin sınava girmeden meslek yüksekokullarına, ön lisans programlarına ve açıköğretim programlarına kayıt olabilmesi, üniversite eğitimi almak isteyenlerinse 12. sınıfta üniversiteye hazırlık eğitimleri alması öneriler arasında.



Rapora göre, öğrencilerin üniversiteye geçişinde hazır bulunuşluk ve yeterlilik düzeylerine bakılmalı.



Öğrenciler, aldıkları dersler ve derslerdeki başarıları gibi kriterler gözetilerek üniversiteye yerleştirilmeli.



Örneğin, ileri düzeyde matematik ve fizik okumayan veya bu derslerde belirli bir başarı gösteremeyen bir öğrenci mühendislik okumamalı.