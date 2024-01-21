Transfer sezonu ne zaman bitiyor? (2023-2024 TFF ara transfer dönemi tarihleri)

Süper Lig'de ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte, takımların lige yapacakları yıldız transferler merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemi takvimi belli oldu. Peki, ara transfer sezonu ne zaman sona erecek?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.



Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.



İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

