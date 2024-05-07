TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişim sağlanabilecek. İşte 2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları.

TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 2. dönem yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçları üzerinden açıklandı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemlerini yapan adaylar sonuçlarını bugün itibarıyla görüntüleyebilecek.

2023 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

2024 MSÜ tercih süreci: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ tercih süreci: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek?

2. dönem MEB 2. ortak yazılı sınavları ne zaman?

2. dönem MEB 2. ortak yazılı sınavları ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi)

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi)

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

DGS başvuruları 2024: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi

DGS başvuruları 2024: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...