TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı (2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçları ÖSYM üzerinden açıklandı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemlerini yapan adaylar sonuçlarını bugün itibarıyla görüntüleyebilecek.
2023 TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2023-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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