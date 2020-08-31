Üniversite kayıtları başladı (Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite kayıtlarının 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, önümüzdeki haftadan itibaren kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos - 2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır



-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.



-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.



-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)



E-KAYIT NASIL YAPILIR?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Geçtiğimiz hafta YÖK "üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklaması yaptı. Buna göre üniversiteler akademik takvimlerini tekrar güncelleyerek açılma tarihlerini 1 Ekim sonrasına erteledi.