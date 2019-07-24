Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona erecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül'de uygulanacak 2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, 2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.
YDS başvuruları bugün sona eriyor
Anadolu AjansıEğitim
8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları bugün sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular bugün sona erecek.