Yerleştirmeye esas puan (YEP) nedir?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler başladı. Öğrenciler tercihlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecekler.

Merkezi sınava girenlerin 20, girmeyenlerin ise 10 tercih hakkı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yerleşemeyenler için bu yıl iki kez nakil dönemi düzenleyecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) NEDİR?



YEP, yerleştirmeye esas puanın kısaltılmış halidir. TEOG sistemi ile çıkan YEP puan sistemi; öğrencilerin liseye kayıt yaptırabilmeleri için gereken puana denir.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) NASIL HESAPLANIR?

YEP merkezi sınav puanı ile birlikte okulun not ortalaması toplandıktan sonra ikiye bölünmesi sonucunda yerleştirmeye esas puan ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?



Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.

2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



16 Temmuz 2020 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı



16 Temmuz 2020 -Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı



16-29 Temmuz 2020 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması



20-29 Temmuz 2020 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması



10 Ağustos 2020 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan

Edilmesi



10-14 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



17-21 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



24 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



24-26 Ağustos 2020 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı