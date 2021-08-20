YKS 2021 tercihleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi bugün (20 Ağustos 2021 Cuma günü) 23:59 itibariyle sona eriyor.



Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi. Ancak tercih sonuçlarının Eylül ayından önce açıklanması gerekiyor.

ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlere göre sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.



ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.



Tercih işleminizi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YÖK GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ