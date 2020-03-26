YKS ne zaman yapılacak? (YÖK Başkanı Saraç açıkladı)

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YÖK Başkanı Yekta Saraç corona virüs nedeniyle okulların tatil olmasına ve ertelenen YKS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Saraç,"(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.

Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.

Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz." dedi.





