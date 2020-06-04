YKS sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (ÖSYM giriş sayfası)

Bu yıl küresel salgın gölgesinde gerçekleşecek YKS için adaylar gün saymaya başladı. Güncellenen sınav takvimi ile adaylar 27 ve 28 Haziran tarihinde YKS'ye girecek. Sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ise haberimizde...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Haziran ve 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS, oturum düzeni ise şu şekilde duyuruldu:



- 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10.15

- 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

- 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

YKS BARAJ PUANI VE SÜRESİ DEĞİŞTİ

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), TYT sınavında sürenin 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.

YKS NASIL YAPILACAK?

Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen eğitim ve öğretim yılı beraberinde üniversite ve lise sınav tarihlerini de ekledi. Bu kapsamda alınacak önlemlerle düzenlenen YKS için Halis Aygün, Twitter hesabından bilgilendiri bir paylaşımda bulundu.

2020-YKS Nasıl Uygulanacak?



27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. @trthaber ‘e bilgilendirici animasyon filmi için teşekkür ederim.



Tüm adaylarımıza iyi çalışmalar dilerim. pic.twitter.com/kF5xPUmbzT — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 21, 2020

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS'ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr takip ederek işlem yapabilir.



2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav giriş belgelerinin ise sınava yaklaşık 10 gün kala açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav giriş belgeleri olmadan sınav salonlarına giremiyorlar.

VİDEO: YKS'YE GİRECEK ADAYLARA ÖNERİLER (GÜNCEL-UZMAN YORUMU)

