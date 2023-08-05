YKS tercih sonuçları 2023: Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yapmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.



Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.