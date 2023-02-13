YKS ve LGS ne zaman? Bakan Özer'den sınav tarihi açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

''10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.

10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.



Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var.

ÖĞRETMEN ATAMALARI



İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamaları da yapacağız. Eğitim-öğretimde neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla onu yapacağız. Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız.

YKS VE LGS AÇIKLAMASI

Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz''