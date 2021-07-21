YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.



Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapıldı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.

Ayrıca, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN DUYURULACAK?



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.