2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala öğrenciler Google'da YÖKDİL 2019 ile ilgili bilgileri aratmaya balşadı. İşte YÖKDİL 2019 hakkında merak edilenler...



YÖKDİL 2019 BAŞVURU



YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.



YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?



Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



YÖKDİL BAŞVURU SAYFASI



VİDEO: YABANCI DİL ÖĞRENCİLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2019?



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);



ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ile yatırılabilir.



YÖKDİL 2019 GİRİŞ BELGESİ



Başvuruların ardından belirlenecek sınav yerleri ile YÖKDİL sınav merkezlerinin açıklanması bekleniyor.