Dünya Su Günü

1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, Türkiye'den yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye 1 euro artı vergilerle alınabilecek bir kampanya başlattı.

1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı. 

Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında. 

50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada şu lokasyonlar bulunuyor...

1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası - 1
1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası - 2

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