1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti kampanyası

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı.



Kampanyalı biletler, Yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında.



50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada şu lokasyonlar bulunuyor...