1 Mayıs'ta borsa açık mı, çalışıyor mu? (2023 Borsa İstanbul resmi tatil günleri)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala, Borsa İstanbul'un çalışma takvimi sorgulanmaya başladı. Borsada yatırım yapan binlerce kişi, "1 Mayıs'ta borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.



1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde paylaşılan resmi tatil takvimi sonrasında, borsa çalışma saatleri ve takvimi belli oldu.



Buna göre; Borsa İstanbul, 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Salı günü işlem görmeye devam edecek.

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ



1 Ocak 2023 Pazar - Yeni Yıl Tatili - Kapalı



20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil, saat 13.00'e kadar açık



21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı Kapalı



23 Nisan 2023 Pazar - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı



1 Mayıs 2023 Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı



19 Mayıs 2023 Cuma - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı



27 Haziran 2023 Salı - Kurban Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık



28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı



15 Temmuz 2023 Cumartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı



30 Ağustos 2023 Çarşamba - Zafer Bayramı - Kapalı



28 Ekim 2023 Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık



29 Ekim 2023 Pazar - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı