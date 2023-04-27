1 Mayıs'ta borsa açık mı, çalışıyor mu? (2023 Borsa İstanbul resmi tatil günleri)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala, Borsa İstanbul'un çalışma takvimi sorgulanmaya başladı. Borsada yatırım yapan binlerce kişi, "1 Mayıs'ta borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.
1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde paylaşılan resmi tatil takvimi sonrasında, borsa çalışma saatleri ve takvimi belli oldu.
Buna göre; Borsa İstanbul, 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Salı günü işlem görmeye devam edecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 Pazar - Yeni Yıl Tatili - Kapalı
20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil, saat 13.00'e kadar açık
21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar - Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2023 Pazar - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2023 Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2023 Cuma - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
27 Haziran 2023 Salı - Kurban Bayramı Arefesi - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi - Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2023 Cumartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2023 Çarşamba - Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2023 Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı - Yarım Gün Tatil saat 13.00'e kadar açık
29 Ekim 2023 Pazar - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı