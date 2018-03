101 yerleşim yeri daha doğalgaza kavuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Arzı Hizmete Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 16 yılda enerji alanında yapılan yatırımların tüm dünya için önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.



AK Parti göreve geldiğinde Türkiye'de sadece 6 ilde doğalgaz kullanıldığına işaret eden Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "doğalgazı olmayan ilin kalmaması" yönündeki talimatları doğrultusunda, bugün 78 kente doğalgaz ulaştırıldığını belirtti.



"ARTVİN, ŞIRNAK VE HAKKARİ'DE SON AŞAMAYA GELİNDİ"



Albayrak, Artvin, Şırnak ve Hakkari'deki çalışmalarda da son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "Yılın ikinci yarısında, bu yıl tamamlanmadan bu illerimize de Allah'ın izniyle doğalgazı sağlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu hedefler doğrultusunda 2018 bu açıdan tarihi ve önemli bir yıl olacak" diye konuştu.



Doğalgazın 81 vilayetin dışında bütün merkezlerde tedarik edilmiş olmasının Türkiye'yi bölge ülkeleri açısından merkez bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:



"(Her şey Türkiye için) sloganıyla çıktığımız bu yolda bugün Edirne İpsala'dan Van Edremit'e, Sinop Gerze'den Gaziantep Oğuzeli'ye, Çankırı Ilgaz'dan Siirt Tillo'ya kadar 101 yerleşim yerine daha doğalgaz getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Memleketimizin her köşesine ulaşmanın gayretiyle 2017'de hem kamu hem de özel sektör eliyle 13 bin kilometreyi bulan doğalgaz boru hattını inşa ettik. Arkadaşlarımızın çok yoğun cansiparane çalışmalarıyla, Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yaklaşık 8 defa kat edecek önemli bir yatırım başarısına imza attık. 2017 ve 2018'de toplam 3 milyar liralık iletim ve dağıtım yatırımlarıyla daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına kavuşmuş olacağız. Doğalgaz iletim ve dağıtımında kesintisiz arz güvencesi, uluslararası standartlarda hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve son teknolojiyle donatılan altyapı ağı sayesinde, Türkiye bölgede standartları belirleyen ve örnek alınan bir ülke konumuna geldi."



EN UCUZ DOĞALGAZ TÜRKİYE'DE



Bakan Albayrak, doğalgazın vatandaşlara uygun maliyetle sunulması noktasında Türkiye'nin AB ülkeleri arasında hem haneye hem de sanayiye en ucuz doğalgaz temin eden ülke olduğunu söyledi.



Hanelere tedarik açısından bakıldığında doğalgaz maliyetinin 28 üyeli AB ortalamasının yarısının da altında olduğuna, sanayide ise yüzde 37 daha ucuz gaz sağlandığına dikkati çeken Albayrak, "Ayrıca doğalgazın hane ekonomisine etkisini göstermesi açısından buranın altını çizmek istiyorum, 2002'de Türkiye'de asgari ücretle 796 metreküp doğalgaz alınabiliyordu. Bugün asgari ücret noktasında bakıldığında, yaklaşık 2 bin 100 metreküp doğalgaz alınabiliyor" ifadelerini kullandı.



Enerjide kaynak çeşitliliğini artıracak, ülke ve güzergah seçeneklerini çoğaltacak her opsiyonu dikkatle hayata geçirdiklerini aktaran Albayrak, "Güçlü enerji politikaları aynı zamanda güçlü bir ekonomi demek, güçlü bir siyaset demek, güçlü bir diplomasi demek. İşte bu nedenle politikalarımızı bütüncül bir çerçevede geniş bir perspektifte yürütüyoruz" dedi.​