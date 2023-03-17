16 Mart TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama: TOKİ canlı kura yayınları nasıl izlenir?

Ülke genelinde inşa edilecek 250 bin TOKİ sosyal konutunda, kura sırası İstanbul’a geldi. İstanbul’da ilk kura çekimi Tuzla’da hayata geçecek 20 bin 920 konut için gerçekleşti. Kura çekimleri, 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde belirtilen adreslerde saat 10.00’da başlayacak ve bütün kuralar TOKİ'nin internet sitesinden canlı yayınlanacak.

16 Mart TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama: TOKİ canlı kura yayınları nasıl izlenir?

kura çekimi 16 Mart 2023 tarihinde ilçesinde başladı. İstanbul’un çeşitli yerlerinden kura çekim törenine katılan birçok insan heyecanla çekilişi takip etti.

CANLI YAYINDA PAYLAŞILIYOR

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

16 Mart TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama: TOKİ canlı kura yayınları nasıl izlenir? - 1

19 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

İlk olarak Tuzla’dan başlayan çekilişler 19 Nisan’a kadar devam edecek.

NEREDE YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Silivri (Selimpaşa), Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de 16 Mart-19 Nisan'da noter huzurunda çekilecek.

16 Mart TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama: TOKİ canlı kura yayınları nasıl izlenir? - 2

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Çatalca’da 540 ve Selimpaşa’da 200 hak sahibi için 30 Mart’ta ki kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak kura çekemi de 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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