16 Mart TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama: TOKİ canlı kura yayınları nasıl izlenir?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Çatalca’da 540 ve Selimpaşa’da 200 hak sahibi için 30 Mart’ta ki kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak kura çekemi de 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.