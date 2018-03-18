1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında denize inildi

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kule temel betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.



Törende köprünün ayaklarının yerleşeceği deniz tabanına da ilk kazık çakıldı. Proje alanında gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra yüklenici firmaların proje yetkilileri de hazır bulundu.



Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri ile Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri Zeynep Sahra Tüken, Yağmur Ece Koşar ve Selen Balçuva ile butona basarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule temel betonunu attı.



Törende aynı zamanda köprünün Asya Yakası kule ayaklarının yerleşeceği deniz tabanına da ilk kazık çakıldı.



Daelim-Limak- SK-Yapı Merkezi Ortaklığı adına konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Cumhurbaşkanımız ‘Çanakkale’ye bir gerdanlık kalsın’ demiştiniz, işte bu gerdanlıkla kıtalar bir kez daha birleşecek. Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez toplamda ise yedinci kez birbirine kavuşmuş olacak. Millet olarak gururla, iftiharla sahip olacağımız asırla boyu göğsümüzü kabartacak dünyanın uzun açıklıklı asma köprüsü unvanıyla bir hayali daha gerçekleştireceğiz” dedi.

AÇILIŞ TARİHİ ERKENE ÇEKİLDİ

18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te tamamlanarak açılması hedefleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin sonunda köprünün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını açıkladı.



Proje 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda. Projede, bugüne kadar kesonların inşa edileceği kuru havuzlar tamamlandı, kuru havuz hafriyat çalışmaları bitirildi, tasarım çalışmaları yapılmakta olup zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildi.



DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLACAK



Tamamlandığında 2023 metre ana açıklığı ile dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 333 metrelik kuleleri ile de dünyanın en yüksek asma köprüsü unvanını alacak.



SEYAHAT SÜRESİ 4 DAKİKAYA İNECEK



1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa’nın denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak. Feribot ile yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı’ndaki bekleme süreleri ve yaklaşık bir saat süren seyahat süresi 4 dakikaya inmiş olacak. Projeyle birlikte, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonunu da gerçekleştirmiş olacak.



RAKAMLARLA 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ



1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2 bin 23 metre, orta açıklık 770'er metre, yan açıklıklar ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.



Köprü 2 x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları–bakım şeridi 3 metre teşkil edilecek.



Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre ve kule en üst tepe noktasının ise 333 metre olması öngörülüyor.



Proje kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR



Kule Keson temellerinin birinci aşamasının imal edileceği kuru havuz çalışmaları tamamlandı, kule temeli keson imalatı donatı çalışmalarına başlandı.



Gerek asma köprü de gerekse otoyol güzergahında proje çalışmaları devam ediyor.



Kamulaştırma çalışmalarına 19 Aralık 2017 tarihinde başlandı ve devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.

