2 bin gelir uzman yardımcısı alınacak: Başvurular ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte kadro müjdesini duyurdu. 2 bin gelir uzman yardımcısı başvuruları ne zaman?



2 BİN KİŞİYE KADRO MÜJDESİ



Bakan Nebati açıklamasında, "Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.



ALIMLAR 2023 ŞUBAT'TA YAPILACAK



Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



GELİR UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?



Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.