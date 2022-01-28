2021'de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı açıklandı

Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısının 30 milyonu geçtiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" dedi.

Haberler - İHA 28.01.2022 - 16:18

2021'de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı açıklandı

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Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2021 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bakan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti."

ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 65 ARTIŞ VAR

Bakan Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "2022 yılı için 35 milyar dolar turizm gelir hedefimiz var. 2 buçuk milyon İngiliz turist bekliyoruz" bilgisini paylaşarak, "Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var" diye konuşmuştu.

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