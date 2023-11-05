2023 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılacak?

2023 emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Şimdi ise bu yılın ikinci taksitleri gündemde. Peki, emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılacak?

2023 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılacak?

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı (1-30 Kasım 2023) boyunca ödenebilecek. Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyarıyor.

2023 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

2023 emlak vergisi ödeme tarihleri: Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor.

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