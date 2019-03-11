ABD'li araştırma ve danışmanlık şirketi Knight Frank'in 2019 Zenginlik Raporu'na göre, 2018'de dünyadaki milyoner sayısı 19 milyon 603 bin 681 oldu.

Dünya gazetesinde yer alan raporun detaylarına göre, en az 30 milyon dolar serveti olan en zenginlerin yarısı aralarında Londra, Tokyo ve New York'un olduğu metropollerde yaşıyor.

Rapora göre, Türkiye 83 bin 947 dolar milyonerine ev sahipliği yaparken, ülkede 30 milyon doların üzerinde serveti olan ultra zengin sayısı 1.695.

Türkiye'de dolar milyoner sayısı 2013'de 94 bin 100 iken, 2017'de bu sayı 85 bin 225 ve 2018'de 83 bin 947'ye indi. 2013 ve 2017 yılları arasında milyoner sayısında yüzde 11 gerileme yaşandı. Geçen yıl ise yüzde 1 düşüş oldu. Rapora göre 2023'e kadar Türkiye'deki milyoner sayısı 86 bin 467 olacak ve sadece yüzde 3 artacak.



Nüfusu 30 milyon doların üzerinde olanlar için yapılan hesaplamalara bakılınca, Türkiye'de 2013'de 1923 olan zengin sayısının 2013-2018 arasında yüzde 12 azalarak 1695'e gerilediği görüldü. 2023'e kadar bu kategorideki zengin sayısının da yalnızca yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor.



2023'E KADAR YÜZDE 0 ARTIŞ



Rapora göre 2013 yılında 43 olan dolar milyarderi sayısı geçen yıl 29'a indi. Bir başka deyişle 2013-2018 döneminde milyarder sayısı yüzde 33 düştü. Raporda Türkiye'de milyarder sayısının 2023'e kadar yüzde 0 artışla 29'da kalacağı tahmin edildi. Türkiye'de 30 milyon doların üzerinde serveti olanların 911'i İstanbul'da yaşıyor.