30 Ağustos 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu (Milli Piyango online bilet sorgulama ekranı)

Milli Piyango sonuçları, 30 Ağustos günü yapılan çekilişin ardından açıklandı. 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtıldığı çekiliş sonuçları Milli Piyango Online adresinden sorgulanıyor.

ntv.com.tr 31.08.2021 - 07:46 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 08:38

30 Ağustos 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu (Milli Piyango online bilet sorgulama ekranı)

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30 Ağustos Zafer Bayramı milli piyango özel çekilişi dün (30 Ağustos Pazartesi) saat 15.30'da başladı ve 17.30'a kadar devam etti.

Sisal Şans tarafından canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi.

Özel çekilişte amorti kazandıran numaralar 4 ve 7 oldu.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgileri millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO AÇIKLANDI

30 Ağustos tarihli çekilişte, 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "1225878" oldu.

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise, "1251883" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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