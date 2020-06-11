5 büyük bankadan 53,2 milyon dolarlık kredi

HSBC’nin katılımcı, tek koordinatör ve düzenleyici banka olduğu anlaşmada; Emirates Islamic Bank PJSC temsil bankası ve katılımcı olarak, ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector), Sharjah Islamic Bank ve Ziraat International Bank AG katılımcı finans kurumları arasında yer aldı.



DeFacto CEO’su İhsan Ateş, alınan uluslararası bazdaki finansmanın çok önemli olduğunu ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyled.



YATIRIMCILAR ÇOK DAHA HASSAS

Ateş, “Tüm dünyayı etkileyen salgında yatırımcılar çok daha hassas davranıyor. Buna karşın hem finansal yapımız hem de Türkiye’nin salgın sürecinde attığı adımlar, uluslararası kredi kaynağının bulunmasında önemli rol oynadı. Tekstil tedarikçilerine sağladığımız ve ‘Can Suyu Projesi’ adını verdiğimiz 900 milyon TL’lik finansal destek paketi, 2 milyon cerrahi maske bağışımız ile sağlık çalışanlarına sağladığımız kıyafet yardımı; kredinin değerlendirme aşamasında fark yarattı." dedi.



HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı da Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir bir değer yarattıklarını ifade ederek, "HSBC Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışarak hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirmeye ve müşterilerimizle yarattığımız sinerjiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.





