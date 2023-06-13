ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ABD mayıs ayı TÜFE kararı)

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayı verileri açıklandı. ABD enflasyonu, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin ekonomideki gidişata yön vermesi bekleniyor. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?



ABD ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel.

