ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ABD mayıs ayı TÜFE kararı)

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayı verileri açıklandı. ABD enflasyonu, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin ekonomideki gidişata yön vermesi bekleniyor. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
ABD ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.
Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.
NİSAN AYI TÜFE KARARI NE OLMUŞTU?
ABD'de enflasyon nisanda yıllık yüzde 4,9 olarak beklentinin altında açıklandı. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Enflasyon
- Ekonomi
- Ntvpara
- Abd
- Dünya Ekonomisi
- Tüfe