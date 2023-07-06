ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD haziran ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Haziran ayında açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, yatırımcıların yaptıklara yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor. Peki, haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

MAYIS AYI ABD TÜFE KARARI



ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat