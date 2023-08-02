ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD temmuz ayı TÜFE kararı)

Temmuz ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen temmuz ayı ABD TÜFE kararıyla birlikte, yatırımcılar güvenli limanlarından ayrılarak yeniden yatırımlara yönelecek. ABD'de TÜFE haziran ayında beklentilerden daha iyi gelerek, yatırımcılara yön sinyali vermişti. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD temmuz ayı TÜFE kararı)

enflasyon verileri için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ederken bir yandan da ekonomistlerin enflasyon beklentisi sorgulanıyor. Temmuz ayında açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi () verileri, yatırımcıların yaptıklara yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD temmuz ayı TÜFE kararı) - 1

HAZİRAN AYI TÜFE KARARI

ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.

Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,3 iken yıllık beklentisi yüzde 3,1 olarak belirtilmişti.

Gelen veriler beklentilerden daha iyi gelerek, ekonomide düzelme sinyali verdi.

  • DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...