ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ocak ayı TÜFE kararı)

Ocak ayı ABD enflasyon verileriyle birlikte, ABD'de 2024 yılının ilk enflasyon raporu açıklanacak. Yılın ilk enflasyon verileri öncesinde altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları temkinli davranmaya devam ediyor. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ocak ayı ABD TÜFE kararıyla birlikte, yatırımcılar güvenli limanlarından ayrılarak yeniden yatırımlarına yön verecek. Peki, ocak ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ocak ayı TÜFE kararı)

2024 ocak ayı enflasyon verileri, yılın ilk enflasyon kararı öncesinde araştırılmaya başladı. Binlerce yatırımcı, ABD'den gelecek olan yılın ilk enflasyon kararını bekleyecek ve yatırımlarına ona göre yön verecek. Peki, ocak ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi () verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Şubat 2024 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ocak ayı TÜFE kararı) - 1

ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

ABD'de TÜFE aralık ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 3,2'lik beklentiye karşın yüzde 3,4 artış gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek TÜFE aralıkta yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı.

Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,9 artış gösterdi. Beklentiler çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artacağı yönündeydi.

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