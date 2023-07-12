ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 ABD haziran ayı TÜFE kararı)

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.



ABD'de iş gücü piyasasının yaklaşık 60 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını daraltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, buna karşın son dönemdeki verilerde soğuma emarelerinin görülmeye başladığının da altını çizdi.



Analistler, ülkede resesyon fiyatlamalarının da yumuşadığını ifade ederek, "yumuşak iniş" senaryolarının yeniden yatırımcıların kararlarında etkili olabileceğini kaydetti.



Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkati çeken analistler, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini söyledi.



Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün de alışlar öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,97'ye geriledi.



ABD'de enflasyon baskısının yumuşayacağı beklentileriyle altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 değer kazanırken, dolar endeksi ise azalan dolar talebiyle düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 101,4 seviyesine geriledi.



MAYIS AYI ABD TÜFE KARARI



ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti.

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