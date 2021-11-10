ABD'de, Johnson & Johnson firmasına verilen 465 milyon dolarlık tazminat kararı bozuldu

ABD'de ilaç şirketi Johnson Johnson'a, ağrı kesici ilaçlarının yanıltıcı tanıtımı gerekçesiyle verilen tazminat kararı yüksek mahkeme tarafından bozuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 11:12

ABD'de, Johnson Johnson firmasına verilen 465 milyon dolarlık tazminat kararı bozuldu

İlişkili Haberler

ABD'de Johnson and Johnson, Covid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu

ABD'de Johnson and Johnson, Covid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu

Johnson Johnson'dan Türkiye açıklaması: Güneş kremlerinde kanserojen madde çıkmıştı

Johnson Johnson'dan Türkiye açıklaması: Güneş kremlerinde kanserojen madde çıkmıştı

Oklahoma Yüksek Mahkemesi, New jersey merkezli üreticisine verilen 465 milyon dolarlık "opioid" kararını bozdu ve bir alt mahkemenin eyalet yönetiminin kamuya zarar verme yasasını yanlış yorumladığını belirtti.

Yargıç James R. Winchester, 2019'da bölge mahkemesinin hükmettiği tazminatın bozulmasıyla ilgili "Johnson & Johnson'ın son birkaç yıldır reçeteli opioidlerin tanıtımını yapmamasını, firmaya ait bu ilaçların Oklahomadaki tüm opioid içeren reçetelerin yüzde 1'ini bile oluşturmamasını" gerekçe olarak gösterdi.

Eyalet istatistiklerine göre, 2007'den 2017'ye kadar Oklahoma'da 4 bin 600'den fazla kişi aşırı opioid kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

Johnson & Johnson 2018 yılında Missouri eyaletinde, ürettiği bebek pudralarının kansere yol açtığı iddia edilen davada mahkeme, firmanın 4,69 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...