ABD’de krizden beri en kötü borsa haftası (Ayı piyasası)

İlişkili Haberler Trump'tan bütçeye Meksika duvarı resti

New York borsasının kapanışında, Dow Jones Endeksi yüzde 1,81 düşüşle 22.445,37 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,06 kayıpla 2.416,58 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,99 azalışla 6,333.00 puana geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen bir bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, endeksleri haftanın son işlem günü de aşağı çekti.

2008 KRİZİNDEN BERİ EN KÖTÜ HAFTA

Diğer taraftan, ABD borsalarındaki haftalık düşüş yüzde 7’yi aşarak 2008 krizinden beri en kötü hafta oldu. Teknoloji endeksi Nasdaq ise zirve noktasından yüzde 20 gerileyerek resmen ayı piyasasına girmiş oldu.

Amerikan Kongresi, yerel saatle gece yarısına kadar Trump'ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Trump geri adım atmazsa federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.