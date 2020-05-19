AB'den 100 milyar euroluk desteğe onay

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar euroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.



AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı.



Buna göre,üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk teminat verecek.



Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar euroluk kaynak toplayacak.



Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.



Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek. Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.



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