ABD'li milyarderlerin serveti corona döneminde 584 milyar dolar arttı

ABD'de corona virüs sebebiyle milyonlarca kişi işsiz kalırken, milyarderler servetlerine servet katmaya devam ediyor.

Institute for Policy Studies ve Americans for Tax Fairness kuruluşlarının yayımladığı rapora göre ülkede corona virüs tedbirlerinin alınmaya başladığı 18 Mart tarihi ile 17 Haziran arasında ABD'li milyarderlerin toplam serveti yüzde 20 arttı.



Bu, servetlerinin yaklaşık 3 ayda 584 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 531 milyar dolara ulaştığı anlamına geliyor.

Forbes verileri incelenerek hazırlanan rapora göre ABD'deki milyarder sayısı da bu süreçte 614'ten 643'e çıktı. Yani 29 kişi milyarderler kulübüne girdi.



Sadece ABD'nin en zengin 5 insanı olan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Larry Ellison'ın toplam serveti 18 Mart-17 Haziran arsında yüzde 26, yani 101.7 milyar dolar yükseldi.



Milyarderlerin servet artışının önemli bir kısmı borsalardaki yükselişten geldi.



Yayımlanan raporda aynı dönemde 45.5 milyon Amerikalının işsizlik başvurusunda bulunduğuna dikkat çekildi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalara göndermede bulunuldu.



"HAFIZALARDAKİ EN BÜYÜK ŞOK"



10 Haziran'da Fed'in hanehalkı servetinin koronavirüs sürecinde 6.5 trilyon dolar eridiğini açıkladığı hatırlatılan raporda Powell'ın şu açıklamasına yer verildi: "Bu gerçekten, hem ABD hem de dünyada yaşanan hafızalardaki en büyük ekonomik şoktur. 50 yılın en düşük işsizliğinden 90 yılın en yüksek işsizliğine ulaştık."

VİDEO: DÜNYA EKONOMİSİNDE 10 YENİ RİSK