ABD'lilerin yüzde 15'i pandeminin 1 yılında daha da fakirleşti

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, nüfusun yüzde 15'inin salgın başlamadan bir önceki yıla göre daha çok fakirleştiği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı 14.04.2021 - 10:09

ABD'lilerin yüzde 15'i pandeminin 1 yılında daha da fakirleşti

İlişkili Haberler

ABD'de enflasyon 2,5 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon 2,5 yılın zirvesinde

ABD bütçesi martta 660 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi martta 660 milyar dolar açık verdi

Associated Press'in (AP) yaptığı bir ankette, ABD'lilere salgından önceki bir yıl ile salgından sonraki bir yıl arasında maddi durumlarının nasıl değiştiği soruldu.

Katılımcıların yüzde 55'i maddi durumlarında bir önceki yıla göre ciddi bir değişiklik olmadığını belirtirken, yüzde 30'u maddi durumlarının iyileştiğini söyledi.

Yüzde 15'i ise salgın öncesine göre daha da fakirleştiklerini kaydetti.

Ankette, daha da fakirleştiğini söyleyenlerin zaten halihazırda düşük gelirliler olduğuna dikkati çekilen ankette, salgının insanlar arasındaki ekonomik uçurumu daha da derinleştirdiği belirtildi.

Ayrıca ABD'nin istihdam oranının, Şubat 2020'ye göre 8,4 milyon kişi daha az olduğunun altı çizildi.

"EN ZENGİN 10 KİŞİNİN 9 AYLIK SERVET ARTIŞIYLA TÜM DÜNYA AŞILANABİLİR"-ARŞİV

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...