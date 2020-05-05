ABD'nin perakende devlerinden J.Crew konkordato başvurusu yaptı

Amerikan perakende şirketi J.Crew Group'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, 500 mağazası bulunan ve 1989'dan bu yana hizmet veriyor olan J.Crew Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi.

J. Crew, yeniden yapılandırma sürecinde ilerleme kaydetmek için bankalardan 400 milyon dolar aldığını duyurdu.

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.



Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurguladı.

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