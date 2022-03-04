Akaryakıta zam geliyor (Benzin ve motorin kaç TL oldu?)

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 110 doları geçti.



Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.

5 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR



Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükselecek.



Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye çıkacak.



SAVAŞIN SONUNDA PUTİN DEVRİLİR Mİ?

