Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de "Sondaj Gemisini Akdeniz’e Uğurlama Töreni"nde konuştu.



Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 2,600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz. Bu yaz itibariyle sondaj sürecini Akdeniz'de başlatıyoruz.

BİR SONDAJ GEMİSİ DE KARADENİZ'E

Enerjide de devrim niteliğinde adımlarla yarına çok daha güvenli ilerliyoruz. Milletimize bir müjde daha vermek istiyorum. Karadeniz'de de Fatih'in yanına ikinci gemiyi ekleyerek petrol ve doğalgaz aramacılığında da karış karış denizlerimizi arayacağız. İkinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katacağız.

NTV, TÜRKİYE'NİN İLK SONDAJ GEMİSİNDE