Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını 3.075 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2021 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

Anadolu Ajansı 16.04.2021 - 11:12

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde, 458,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,59'luk yükselişin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.763 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Dün yüzde 1,52'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,59 seviyesinde dengelendi.

ABD-Rusya geriliminin gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

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