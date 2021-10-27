Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

Altın, yatırımcıların perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısına odaklanmasıyla düştü.

Gram altın, dolar/TL'nin piyasadaki ilk işlemlerde 9,80'in üzerini görmesiyle haftaya 567 TL civarında başlamıştı. Sonrasında dolar kurundaki hızlı gerilemeyle 557 TL'ye kadar inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşle de beraber 550 TL'nin altına indi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN FİYATI



Haftaya 1.793 dolar civarında başlayan ons altın, yatırımcıların enflasyona dair endişelerinin artmasıyla salı günü 1.810 dolara kadar tırmanarak son bir ayda ilk defa günü 1.800 dolar üzerinde kapatmıştı.

Yatırımcıların AMB'nin enflasyona karşı herhangi bir adım atacağıyla ilgili mesaj verip vermeyeceğine odaklanmasıyla ons altın 1.789 dolara kadar geriledi.