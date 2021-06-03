Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.427 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

ntv.com.tr 03.06.2021 - 11:17

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 güncel altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta içerisinde dolar kurundaki yukarı yönlü hareket sonrası en son 6 Kasım 2020'de 540 lira ile rekor kıran gram altın da 535 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı yeni güne sakin başladı.

Altın fiyatları, Fed politika yapıcılarının varlık alımı yorumlarıyla yatay bir seyir izlerken gram altın da dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyri takip etti.

Gram altın 525 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.427 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.894 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Yurt içinde piyasalar bugün 10.00'da açıklanacak enflasyon verisini takip edecek.

Uzmanlar, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.

Uluslararası piyasalarda ise yatırımcıların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.

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