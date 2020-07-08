Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.



Ons altında 1.800 Dolar seviyesinin aşılmasına sadece birkaç Dolar kaldı. Altının onsu 1.797 Dolar ile Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.



Dolar/TL'de üç haftadır 6,86-6,84 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.



8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 396,2 liradan işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamladı.



Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.631 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.795,5 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.



Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.



VİDEO: ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?