Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 8 temmuz 2020 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 17:46

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından yatay seyirle 6,86'dan işlem görüyor.

Euro/TL de 7,74'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa yakın 96,9 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, dünya çapında yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6,88'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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