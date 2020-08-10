Amazon, iflas eden JCPenney ve Sears'ın mağazalarına talip

Amazon, ABD'nin en büyük alışveriş merkezi işletmecisi Simon Property ile bir süredir pazarlık halinde. ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, JCPenney ve Sears'ın bazı mağazalarını satın almak istiyor.



Perakende devi, merkezi noktalarda yer alan bu mağazaları depoya çevirmeyi planlıyor. Bu sayede Amazon, ABD'deki lojistik ağını daha da genişletmiş olacak.

JCPenney ve Sears, iflas koruma başvurusu yapmıştı. Sears'ı satın alan Simon Property, JCPenney'i de almak üzere.



KAÇ MAĞAZA ALACAĞI BELİRSİZ

İki marka iflas koruma başvurusu yaptıktan sonra birçok mağazasını kapatmıştı. Amazon'un bunlardan kaçını satın almak istediği ile ilgili bilgi verilmedi.



Business Insider'da yer alan habere göre, Amazon için iflas eden markaların mağazalarını almak yeni değil. Şirketin şu anda kullandığı birçok depo, iflas eden markalara aitti. Perakende devi, merkezi noktalarda depolar kurarak siparişleri teslim süresini minimum seviyeye çekmek ve rekabette ciddi bir avantaj sağlamak istiyor.



Alışveriş merkezi işletmeleri için mağazaları, insanların AVM'ye gelmesini sağlayacak ve trafik oluşturacak markalara kiralamak ya da satmak çok daha karlı.

Bu nedenle dükkanların, Amazon'un sadece kendi çalışanlarının bulunacağı bir depo için satılması işletmeci açısından pek karlı değil. Üstelik depo kiraları metrekare başına ortalama 10 dolarken, örneğin restoranlarda bu rakam birkaç kat artıyor.

Buna rağmen corona virüs salgını nedeniyle alışveriş merkezlerinin müşteriler tarafından adeta terk edilmesi, Simon Property'nin bir şekilde gelir elde etmek için Amazon'la anlaşmasına neden olabilir.