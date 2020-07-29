Amazon'dan İngiltere'de süpermarket atılımı

Salgın döneminde gelir rekorları kıran Amazon, 2016 yılından beri İngiltere'de hizmette olan süpermarket bölümünü geliştiriyor.

Hedef, yıl sonuna kadar birçok şehirde aynı gün teslimat yapabilmek.

Salgın boyunca online market siparişleri ikiye katlanmış durumda. Birçok firma, bu talebe ayak uydurmakta zorlanıyor.

10 BİN ÜRÜN

Amazon Fresh adı altında hizmet veren market bölümü, şu anda Londra'daki müşterilere bazı ürünler için aynı gün teslimat seçeneği sunarken genelde siparişler ertesi gün ulaştırılıyor.

Bunu kullanmak için müşterilerin Amazon Prime üyesi olması ve sipariş başına ya da aylık sabit bir ücret ödemesi gerekiyor.

Ancak Amazon, bugünden itibaren yaklaşık 10 bin süpermarket ürününü 40 pound ve üzeri siparişlerde ücretsiz olarak teslim edecek. Akşam saat 21.00'a kadar verilecek siparişler, gece yarısına kadar adreslere ulaştırılacak. Amazon'un hedefi yıl sonuna kadar bu hizmeti çok daha fazla şehirde hayata geçirmek.



İNGİLTERE'DE PAZAR HACMİ



Amazon Fresh İngiltere Müdürü Russel Jones, “Market bölümü, Amazon'da en hızlı büyüyen sektörlerden biri. İngiltere'de kısa sürede market siparişlerinin en sevilen Prime hizmetlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Bu uzun süredir planladığımız bir projeydi. Karantinanın ilk günlerinde kapasitemizin tamamını kullandık.

Bu hizmeti şu anda başlatabileceğimizden eminiz” yorumunu yaptı. Şirket bu zamana kadar İngiltere'de kaç müşterisi olduğunu açıklamadı. Pazar araştırma firması Mintel'e göre Amazon'un 15 milyon abonesi bulunuyor. Ülkedeki süpermarket pazar hacminin ise 119 milyar pound olduğu tahmin ediliyor.

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