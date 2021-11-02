Arap ülkeleri Büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, aralarında Arap Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin Ankara Büyükelçiliği temsilcisi katıldı.



Toplantıda konuşan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, platformun kuruluşundan bu yana birçok Arap ülkesinden prens, prenses, bakan ve temsilciyle toplantılar düzenlendiğini belirterek "Kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi dost ve komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal anlamdaki ilişkilerimizi pekiştirmek istiyoruz. Arap ülkelerinin büyükelçileri geleneksel hale gelen Ankara buluşmamıza yoğun ilgi gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.



UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü de "Arap-Türk dostluğu özelinde fikir alışverişinde bulunmak çok anlamlı. Bu çalışmalarımızın odağında siyaset yok. Temel amacımız ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım ortamının geliştirilmesi" dedi.



Büyükelçi Almutairi, Boğaziçi Zirvesi'nin özel ve kamu sektörü ile her yıl bağ kurması dolayısıyla çok önemli bir zirve olduğunu belirterek "Özellikle zirvenin özel sektörde olması, yapılan görüşmeleri ve geliştirilen işlerin daha hızlı işlemesini sağlıyor. Tabii ki Türkiye, bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye’nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz" dedi.



Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam etmek zorunda olduğunu belirtti.



Boğaziçi Zirvesi'nin ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa, "Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye’ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim" dedi.



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