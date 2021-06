Araştırma: Gençler işyerinde daha fazla yaş ayrımcılığına uğruyor

"Gençler işyerinde daha fazla yaş ayrımcılığına maruz kalıyor.''



Bu tespit, Ankara Üniversitesi'nin 465 kişiyle yapılan ve uluslararası hakemli bilimsel dergide yayımlanan "İşyerinde Yaş Ayrımcılığı Araştırması"nda yer aldı.

''HER 100 KİŞİDEN 28'İ İŞYERİNDE YAŞ AYRIMCILIĞINA UĞRUYOR''



Araştırmaya göre, her 100 yetişkinden yaklaşık 28'i işyerinde yaş ayrımcılığına uğradığını belirtti.



''YAŞ AYRIMCILIĞI 20-31 YAŞ ARASINDA EN YÜKSEK DÜZEYDE''



Yaş ayrımcılığının, "genç yetişkin" olarak tanımlanan 20-31 yaş arasında en yüksek düzeyde olduğu saptandı.



"50 YAŞ ÜSTÜ 4 KİŞİDEN 1'İ SAYGISIZ DAVRANIŞLARA MARUZ KALIYOR"



50 yaş üstü her 4 kişiden 1'i, yaşı nedeniyle hizmet sundukları kişilerin ayrımcı, her 5 kişiden 1'i de çalışma arkadaşlarının saygısız davranışlarına maruz kaldığını belirtti.

Gençler, genelde mesleki bilgi ve beceri konusundaki yetersizlikleri ve tecrübesizlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını belirtti.



50 yaş üzerindeki çalışanlar ise fiziksel ve bilişsel kapasitelerinin düşük olacağı, işyerinde üretkenliklerinin ve katkılarının az olacağı ile ilgili algı nedeniyle bunu yaşadıklarını aktardı.



''50 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN YÜZDE 27'Sİ İŞTEN ÇIKARILMA RİSKİ YAŞIYOR''



Araştırmaya katılan 50 yaş üstü kişilerin yüzde 27'si yaşı nedeniyle işten çıkarılma ya da emekliliğe zorlanma riski yaşadıklarını da dile getirdi.