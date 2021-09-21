Architecht'in geliştirdiği tüketici finansman modülü için anlaşma

Türkiye'de fintech ekosistemi hızla büyüyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçlayan Architecht ile Turgut Aydın Holding de bu alanda bir anlaşmaya imza attı. Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda banka ve finans kuruluşuna teknolojik altyapı sağlayan Architecht ile holdingin fintech çatı markası T.O.M. (Technology of Money) Digital, finansman hizmetleri için el sıkıştı.

FİNANSMAN ŞİRKETİ LİSANSI ALACAK



A101, Memorial ve English Home gibi önemli şirketleri ve 70 binin üzerinde insan kaynağını bünyesinde barındıran Turgut Aydın Holding, tüketici ve tedarikçilerine finansman hizmeti sunmak üzere kurduğu T.O.M. Digital markasıyla, finansman şirketi lisansı alma sürecini de başlattı.

Architecht'in geliştirdiği Finansman Modülü, T.O.M. Digital tarafından ilk etapta seçilen A101 mağazalarında devreye alınacak, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.



MODÜLER FINTECH ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR



Konuyla ilgili açıklama yapan Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, fintech sektörüne artan yoğun ilgiyle birlikte Architecht gibi teknolojik altyapı sağlayan şirketlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Finans dünyasının belirli alanlarına odaklanan şirketlere, bankacılık alanındaki tecrübeleriyle oluşturdukları güçlü fintech çözümlerini modüler olarak sunabildiklerine dikkat çeken Gündebahar, "T.O.M. Digital, Architecht’in geliştirdiği Finansman Modülü'nü yaygınlaştırarak geniş tüketici ve tedarikçi gruplarının kullanımına açacak" dedi.